Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

İtalyan basını Lazio’nun sezon sonu takımdan ayrılacak olan Caicedo’nun yerine Giroud ile görüştüğünü ancak transferde anlaşma sağlanmadığını dile getirdi.

Haberde, Fransız forvetin Chelsea ile sözleşme yenilemesi nedeniyle Lazio’nun elindeki tek seçeneğinin ise Vedat Muriqi olduğu da yazıldı. İngiliz ekibi West Bromwich de 26 yaşındaki golcü ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Bilic, Kosovalı golcüyü takımında görmeyi çok istiyor.

Bu konudaki girişimler devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Vedat’ın satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor. Olası satıştan Vedat’ın eski kulübü Çaykur Rize yüzde 15 pay alacak.

(AKŞAM)