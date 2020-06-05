SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2020 08:35 | Son Güncelleme

Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Vedat’ın satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor. Olası satıştan Vedat’ın eski kulübü Çaykur Rize yüzde 15 pay alacak.

Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

İtalyan basını Lazio’nun sezon sonu takımdan ayrılacak olan Caicedo’nun yerine Giroud ile görüştüğünü ancak transferde anlaşma sağlanmadığını dile getirdi.

Haberde, Fransız forvetin Chelsea ile sözleşme yenilemesi nedeniyle Lazio’nun elindeki tek seçeneğinin ise Vedat Muriqi olduğu da yazıldı. İngiliz ekibi West Bromwich de 26 yaşındaki golcü ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Bilic, Kosovalı golcüyü takımında görmeyi çok istiyor.

Bu konudaki girişimler devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Vedat’ın satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor. Olası satıştan Vedat’ın eski kulübü Çaykur Rize yüzde 15 pay alacak.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
F.Bahçe'ye sürpriz forvetF.Bahçe'ye sürpriz forvet
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

3. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu!

3. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu!

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

Galatasaray'a satmayacağım

Galatasaray'a satmayacağım

Ünlü tenisçiden alkışlanacak hareket!

Ünlü tenisçiden alkışlanacak hareket!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 4 yorum
vedat ın edeceği en fazla 5 milyon kimse 20 milyon vermez bu adama
evet bugünkü editör fenrebahçeli yine veriyor gazı:)
24 m euroya satalım 4 m euro çaykura gitsin. herkes kazansın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Kostas Sloukas, Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Eski takımı ile anlaştı...

Fenerbahçe'de Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe Barış Sungur'u transfer ediyor

F.Bahçe'ye sürpriz forvet

Nuri Şahin Fenerbahçe ile görüştü iddiası

Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdular

Flaş iddia! Fenerbahçe, Erol Bulut ile anlaştı

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.