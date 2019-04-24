Milan ve Lazio takımları arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final maçı öncesinde Laziolu bir taraftar grubu, kardeş kulüpleri İnter'den bazı taraftarlarla birlikte kent merkezinde "Benito Mussolini'ye onur" yazılı pankart açtı.

"Faşist selamı" vererek, Mussolini'yi öven sloganlar atan grup, kısa süren eylemleri sonrası bölgeden uzaklaştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, olay üzerine savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis 22 kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişilerden 19'unun Lazio, 3'nün ise İnter taraftar gruplarının üyesi oldukları belirlendi. Pankart açan kişilerin, İtalyan yasalarına göre "faşist gösteri yapmak"la suçlanabilecekleri ifade edildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, olaya ilişkin açıklamasında, "Milano faşist karşıtı bir şehirdir ve her zaman öyle kalacaktır" dedi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Bunu yapanlar salak. Her türlü şiddete karşı hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecek" ifadesini kullandı.

