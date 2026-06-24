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Lazio’ya sürpriz isim! Resmi açıklama geldi: Yeni hoca Gennaro Gattuso oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaştığını açıkladı.

Lazio’ya sürpriz isim! Resmi açıklama geldi: Yeni hoca Gennaro Gattuso oldu
Cevdet Berker İşleyen

İtalya Serie takımlarından Lazio, bir süredir arayışta olduğu teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan isim belli oldu. Gök-mavili ekip, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Lazio’ya sürpriz isim! Resmi açıklama geldi: Yeni hoca Gennaro Gattuso oldu 1

Kulüpten yapılan açıklamada, Gattuso’nun sahip olduğu deneyim, profesyonellik ve kararlılığın takımın sportif hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağına inanıldığı ifade edildi.

Lazio yönetimi, yeni teknik direktörün liderliğinde başarılı bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gattuso, kariyerinde daha önce Palermo, OFI, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya, Hajduk Split ve İtalya Milli Takımı’nda görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Serie A İtalya lazio
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