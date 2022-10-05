LC Waikiki, Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markasından biri olmayı hedefliyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, şirket olarak, üretim, lojistik ve perakende alanında koydukları hedefler ve 2025 vizyonlarına emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini belirterek, "2025 vizyonumuz, Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markası arasına girmek. İnşallah tüm faaliyetlerimizi, tüm süreçlerimizi buna göre yönlendirmiş durumdayız." dedi.

"Türkiye'nin en büyük hazır giyim moda perakendecisi" LC Waikiki, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Avrasya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 274 bin metrekarelik yeni lojistik merkezini hizmete açtı. LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi, şirketin 56 ülkede yürüttüğü global operasyonlarında kritik rol oynayacak.

Açılışı yapılan merkezle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, merkezin Yalova'da kurulmasıyla ilgili bilgi verdi.

Yalova'nın, İstanbul-İzmir Otoyolu'na yakınlığı ve Osmangazi Köprüsü'ne sahip olmasının önemine değinen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova, otoban ve Osmangazi Köprüsü'nden sonra turizmi, yeşil alanı, doğasıyla beraber aynı zamanda Avrasya OSB'nin de buraya gelmesiyle bir yatırım ve sanayi şehri olma konusunda önemli bir destinasyon merkezi oldu. Biz de 4 milyon metrekare olan Avrasya OSB'de 400 bin metrekare arsa içerisinde 155 bin metrekare kapalı alanı olan Türkiye'nin en büyük C-tipi antreposunun da bulunduğu yeni lojistik merkezinin açılışını yaptık.

Gerek Yalova'ya gerek şirketimize gerek ülkemize hayırlı olsun. Bu merkezde şu an 650 civarında çalışanımız var ama devam eden inşaat tamamladığında inşallah 1.000 kişi evine ekmek götürecek işe kavuşacak. Haftalık sevk kapasitemiz ise 1-1,5 milyon adet ürün olacak. LC Waikiki olarak, Yalova'daki yeni lojistik merkezi yatırımı ile tüm lojistik merkezlerimiz 785 bin metrekareyi bulmuş olacak."

- "Bu yıl 8 yeni ülkeye giriş yaparak 150 yeni mağaza açacağız"

Küçük, "LC Waikiki'nin globalleşme yolculuğunda başka ne tür yatırımlarınız olacak?" sorusu üzerine, lojistik atılımların önemine dikkati çekti.

İstanbul, Aksaray ve Yalova olmak üzere 3 ilde yatırımlarının bulunduğunu dile getiren Küçük, şöyle konuştu:

"Perakende sektöründe lojistik oldukça önem arz ediyor. Çünkü doğru ürünü, doğru zamanda doğru mağazaya sevk etmek önemli bir faktör. Aksaray'da devam eden inşaatı kısa zamanda bitireceğiz. Bu yıl, 8 yeni ülkeye giriş yaparak, yurt dışında 120, yurt içinde 30 olmak üzere toplam 150 yeni mağaza açacağız. Ciro büyüklüğümüzü de geçen yıla göre yüzde 80 artırarak, 66 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen sene Güney Amerika, Ekvador'da açtığımız mağazalar ile 4'üncü kıtamıza giriş yaptık. 2022 yılında bu bölgede derinleşerek yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Yine test ettiğimiz büyük bir ülke olan Endonezya'da uzun yıllardan beri yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Bu yıl ülkede yoğun bir şekilde mağazalarımızı açarak yatırımlarımızı hızlandıracağız.

Bir taraftan da üretim, lojistik ve aynı zamanda perakende alanında koymuş olduğumuz hedefler ve 2025 vizyonuna emin adımlarla devam ederek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2025 vizyonumuz Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markasından biri olmak. İnşallah tüm faaliyetlerimizi, tüm süreçlerimizi buna göre yönlendirmiş durumdayız. LC Waikiki, aynı zamanda ciddi istihdam sağlayan bir şirket. Şu anda 60 bin çalışanımız var. 2021 yılında 1 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirerek hem ülkemize döviz girdisi sağladık hem de ülke ihracatına katkı sunduk. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum."

