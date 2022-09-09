LC Waikiki'den engellilere özel koleksiyon

İSTANBUL (AA) - LC Waikiki, engellilerin ihtiyaçlarına cevap veren özel bir koleksiyon tasarladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki bünyesindeki engelli çalışanların fikirleriyle geliştirilen LCW Limitless koleksiyonundaki her parça, özel gereksinimli bireylerin giyinirken yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak oluşturuldu.

Şirket, dezavantajlı bireylerin tek başlarına giyinmelerini kolaylaştırmak ve gündelik hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla özel bir koleksiyon geliştirdi.

Koleksiyon, engelli bireylerin iç görüleriyle giyinme esnasında yaşanan sorunları odağa alarak, her bir parçası farklı fonksiyonel özelliklere sahip olacak şekilde özel olarak tasarlandı. Koleksiyona limitleri kaldırma fikrinden yola çıkarak LCW Limitless ismi verildi.

Türkiye'de engellilere yönelik olarak geliştirilmiş ilk koleksiyon olan LCW Limitless'da, dıştan düğme görünümünde, içerisinde cırt bant bulunan gömlekler, yakası cırt bantlar sayesinde kolayca açılarak giyilen tişörtler, belindeki bantlar sayesinde düğmesiz ve fermuarsız şekilde giyilebilen denimler, protez ve atel kullananlar için paçası açılabilir denimler, tekerlekli sandalye kullanan kişiler için diz bölgesinde tutma aparatı bulunan pantolonlar gibi hayatı kolaylaştıracak 40 çeşit ürün yer alıyor. Yalın ve modern çizgilerde tasarlanan koleksiyon, sade şıklığıyla günlük kullanıma uyum sağlıyor.

LC Waikiki bünyesindeki engelli çalışanların fikir ve katkılarıyla hayata geçirilen koleksiyonla marka, dezavantajlı bireylerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmayı ve gündelik hayatta giyimleriyle kendilerini daha iyi ve özgüvenli hissetmelerini sağlamayı hedefliyor.

İyi giyinmenin insanlar üzerindeki pozitif etkisinden hareketle, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını amaçlayan LC Waikiki'nin LCW Limitless ürünleri lcwaikiki.com sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Birçok farklı kategoride ürünün yer aldığı koleksiyonda, yetişkin kadın-erkek ürünlerinin yanı sıra bebek ve çocuk giyim ürünleri de bulunuyor.

