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LeasePlan Türkiye, 3. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nın ana sponsoru oldu

03.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay: - "TEHAD öncülüğünde düzenlenen bu organizasyonun çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - LeasePlan Türkiye, elektrikli araçlara yönelik talebin artmasına destek olmak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen tüketici deneyimi odaklı sürüş etkinliği olan Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nın ana sponsorluğunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LeasePlan Türkiye, Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nın ana sponsoru oldu.

Marka 10-11 Eylül'de TEHAD tarafından İstanbul Tuzla’daki Autodrom pist alanında düzenlenecek olan etkinlik ile elektrikli araçların yaygınlaşmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilginin ve "sıfır emisyon" farkındalığının her geçen gün daha da arttığını bildirdi.

LeasePlan olarak sürdürülebilirlik ve sıfır emisyona ulaşmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığını belirten Oktay, "Hedefimizin bir parçası olarak da sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Hizmet sunduğumuz şirketleri elektrikli araçlarla buluşturuyor, tek noktada sunduğumuz çözümlerle işlerini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca da uzun süredir gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, hazırladığımız rapor ve içeriklerle de pazarımızın bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Bu konuda Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de LeasePlan Türkiye olarak öncüyüz. 2017 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden biriyiz ve global olarak finanse edilen filomuzda sıfır karbon emisyonu hedefliyoruz. LeasePlan Türkiye filomuza her geçen gün yeni elektrikli araçlar ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Organizasyon önemli rol üstleniyor"

Oktay, Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış bir ülke olarak önümüzdeki süreçte emisyonu azaltmak üzere tüm sektörün bazı adımlar atması gerektiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda elektrikli ve hibrit araçların tanıtımına, yaygınlaşmasına olanak sağlayan organizasyonların son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Biz de bu gerçeklerden yola çıkarak elektrikli araçların çevreye sağladığı büyük katkıların yanı sıra elektrikli araç çözümlerinde geliştirilen yeni teknolojiler hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nın ana sponsoru olduk.

TEHAD öncülüğünde düzenlenen bu organizasyonun çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Biz de bu amaca destek sunarak; elektrikli ve hibrit araçlara ilgi duyan herkesi etkinliğe davet ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, Electric Hybrid Cars Dergisi ile TEHAD tarafından düzenlenen etkinlik İstanbul’da 10-11 Eylül'de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ilk ve tek tüketici deneyimi odaklı sürüş etkinliğinde; "2022 Türkiye’de Yılın Elektrikli Otomobili" de açıklanacak.

Halka açık olarak yapılan oylamanın sonucu etkinliğin açılış gününde kamuoyu ile paylaşılacak. Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte; otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak. "Duymak yetmez, denemek gerek!" sloganı ile düzenlenen organizasyonda; sektör profesyonelleri de elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri gibi konular hakkında bilgiler verecek.

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