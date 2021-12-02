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Leather&Fur Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı

02.12.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen: - "Kendi markalarıyla katılan 61 firmamız var. Kendilerine özgü koleksiyonlarıyla dünyanın en iyi derisini üreten Türkiye'nin, dünyanın en iyi koleksiyonlarını burada sergiliyorlar" - "Her fuarda 65-70 milyon dolara yakın iş bağlantısı oluyor. Senede iki defa düzenlediğimiz bu fuarlarda 150 milyon dolara yakın bir ticari beklenti içinde oluyoruz"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen Leather&Fur Fuarı, Türk firmalarını yurt dışı pazar temsilcileriyle buluşturdu.

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen fuar, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kapılarını açtı.

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, AA muhabirine, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri fuarın tamamen yurt dışına yönelik olduğunu söyledi.

Fuarda 17 ülkeden binin üzerinde katılımcının yer aldığını belirten Gözmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sektörün ihtiyaçlarını gözeterek ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu organizasyonu yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin deri sektöründe çok iyi konumda olduğunu vurgulayan Gözmen, "Kendi markalarıyla katılan 61 firmamız var. Kendilerine özgü koleksiyonlarıyla dünyanın en iyi derisini üreten Türkiye'nin, dünyanın en iyi koleksiyonlarını burada sergiliyorlar." dedi.

Gözmen, fuarın ihracata ciddi destek sağladığını ifade ederek, "Türkiye'nin tek sektörel butik fuarlarından biri olan fuar, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Her fuarda 65-70 milyon dolara yakın iş bağlantısı oluyor. Senede iki defa düzenlediğimiz bu fuarlarda 150 milyon dolara yakın bir ticari beklenti içinde oluyoruz." diye konuştu.

Gözmen, fuar kapsamında bu akşam defile düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Fuar, 5 Aralık'ta sona erecek.

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