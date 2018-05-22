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Lebron 44 sayı attı, seri eşitlendi

NBA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu Lebron James'in 44 sayı attığı NBA Doğu Konferansı finali 4. maçında Boston Celtics'i 111-102 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Lebron 44 sayı attı, seri eşitlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics'i 111-102 yenen Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı final serisini 2-2'ye getirdi.

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 4. karşılaşmasında Boston Celtics'i ağırladı. Yıldız oyuncusu Lebron James'in 28'de 17 isabetle 44 sayı ve 5 ribaunt ürettiği mücadeleyi 111-102 kazanan Cavaliers, seride durumu 2-2 yaptı.

Play-off kariyerindeki isabet sayısını 2 bin 368'e çıkaran James, Kerim Abdülcabbar'ı geçerek play-off tarihinde en fazla isabetli şut atan oyuncu oldu. NBA play-off tarihinde Abdülcabbar'ın 2 bin 356, Michael Jordan'ın ise 2 bin 188 saha içi isabeti bulunuyor.

James, 2001'de 6 kez 40 sayılık performans sergileyen Allen Iverson'dan beri play-off'larda bunu başaran ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki rekoru, 1965 play-off'larında 8 defa 40 sayı barajını geçen Jerry West elinde tutuyor. West'i, 1989'da yedi 40 sayılık performansı bulunan Jordan izliyor.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribaunt, Kyle Korver 14 sayı, 3 blok ve George Hill 13 sayılık katkı sundu.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 25 sayı, 6 ribaunt, Terry Rozier 16 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Jayson Tatum'un 17 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Serinin 5. maçı, 24 Mayıs Perşembe günü Celtics'in sahasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
NBA cleveland cavaliers boston celtics

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