LeBron James'e 2 yıl için 85 milyon Dolar'lık kontrat

Amerikan basınında çıkan haberlere göre; LeBron James, Los Angeles Lakers ile iki yıllık, 85 milyon dolar değerinde yeni bir kontrata imza attı.

Amerikan basınının haberine göre; 35 yaşındaki yıldız, 85 milyon Dolar'lık maksimum kontrat teklifini kabul etti.

MVP seçildiği final serisinde Lakers'ı Kobe Bryant'tan sonra şampiyonluğa taşıyan ilk yıldız olan Lebron, geride kalan sezonu 25.3 sayı, 10.2 asist ve 7.8 ribaunt ortalamalasıyla tamamladı.

Yıldız oyuncu 2023'e kadar sürecek yeni sözleşmesini tamamlarsa, ilginç bir buluşmaya da imza atabilir. Lebron'un lise kariyerini sürdüren 16 yaşındaki oğlu Bronny James'in 2022 Draftı'na katılması bekleniyor. Genç oyuncu seçilirse babasıyla 1 sezon aynı ligde oynayacak.

