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Lebron James'in 36,8 milyon dolarlık yeni malikanesi

02.10.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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Lebron James'in 36,8 milyon dolarlık yeni malikanesi

NBA'in en büyük yıldızlarından olan LeBron James, emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. James, efsane oyuncu Katharine Hepburn'ün yaşadığı malikaneyi 36,8 milyon dolara satın aldı.

Küçükken iş bulmak için mahalle mahalle gezen annesi ile farklı evlerde yaşayan dünyaca ünlü basketbolcu Lebron James, malikane aldı.

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35 yaşındaki basketbolcu, sinema tarihine damga vuran ünlü oyuncu Katharine Hepburn'ün kariyerinin zirvede olduğu dönemde yaşadığı lüks evi satın aldı.

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Los Angeles'ta iki yane daha malikanesi olan James, bu mülk için 36. 8 milyon dolar ödedi.

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Beverly Hills'in gözde bölgesinde bulunan bu evin temeli 1930 yılında atılmıştı.

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Akdeniz tarzındaki evde, Hollywood oyuncularından Charles Boyer yaşıyordu.

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