Lebron James'in 36,8 milyon dolarlık yeni malikanesi

Küçükken iş bulmak için mahalle mahalle gezen annesi ile farklı evlerde yaşayan dünyaca ünlü basketbolcu Lebron James, malikane aldı.

35 yaşındaki basketbolcu, sinema tarihine damga vuran ünlü oyuncu Katharine Hepburn'ün kariyerinin zirvede olduğu dönemde yaşadığı lüks evi satın aldı.

Los Angeles'ta iki yane daha malikanesi olan James, bu mülk için 36. 8 milyon dolar ödedi.

Beverly Hills'in gözde bölgesinde bulunan bu evin temeli 1930 yılında atılmıştı.

Akdeniz tarzındaki evde, Hollywood oyuncularından Charles Boyer yaşıyordu.





