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Lebron James kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

NBA HABERLERİ  | 06.02.2019 10:46 | Son Güncelleme

NBA'de Pacers'a 42 sayı farkla mağlup olan Lakers'ta, yıldız oyuncusu Lebron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.

Lebron James kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ın sahasında Los Angeles Lakers'ı 136-94 yendiği maçta Lebron James kariyerinin en ağır yenilgisini aldı. NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Indiana Pacers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 42 sayı farkla mağlup ederken, Lakers'ın yıldız oyuncusu Lebron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.

Karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asitlik performans sergileyen LeBron James, NBA'de 32 bin sayı barajını geçen beşinci oyuncu oldu. James'in önünde 32 bin 292 sayıyla Michael Jordan, listenin zirvesinde ise 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul Jabbar bulunuyor. 24 sayıyla oynayan Bojan Bogdanovic Pacers'ın en skorer ismi olurken, Thaddeus Young 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

FURKAN'DAN RAPTORS POTASINA 11 SAYI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'a 119-107 mağlup oldu. Joel Embiid'in 37 sayı, 13 ribauntla oynadığı 76ers'ta, Furkan Korkmaz 11 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı. Raptors'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkı sağlarken, Serge Ibaka 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA lebron james indiana pacers los angeles lakers

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