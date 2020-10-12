LeBron James, Kobe Bryant'a verdiği sözü tuttu

Daha önce Cleveland Cavaliers ve Miami Heat ile şampiyonluk sevinci yaşayan 35 yaşındaki James, üç farklı takım ile final serisinin MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

ŞAMPİYONLUK KOBE'YE İTHAF EDİLDİ

Lakers'ın yıldız oyuncuları, şampiyonluk kutlamalarında Kobe Bryant'ı unutmadı. NBA'de daha uzun yıllar basketbola devam etmek istediğini kaydeden James, "Bu şampiyonluğu Kobe için kazanmak, bizi daha da yakınlaştırdı. Bu tip tarihi bir organizasyonun parçası olmak, ileride torunlarıma büyükbabalarının Lakers için oynadığını anlatacak olmak çok özel bir olay." ifadelerini kullandı.

Anthony Davis ise "O trajedi yaşandığından beri yapmak istediğimiz her şey Kobe içindi. Onu yüzüstü bırakamazdık. Bu şampiyonluğu onun onuruna yapılan forma ile kazanmak isterdik ama önceki maçı kaybetmemiz, bu karşılaşmaya daha agresif, sahanın iki tarafında daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağladı. Bizi izlediğini, bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Eşi Vanessa'nın da organizasyonun da bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Bu şampiyonluk bizim için çok şey anlam ifade ediyor. O, hepimiz için büyük bir ağabey gibiydi. Onun için başardık." değerlendirmesinde bulundu.

