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  4. LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 10:09
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NBA’de gecenin kapanış mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup etti. Lakers’ın yıldız basketbolcu LeBron James, müsabakada 34 sayı kaydederken, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti. Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 2. basamağa kadar yükseldi. Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı. LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.
Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 115 - Houston Rockets: 102
Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 114
Atlanta Hawks: 121 - Milwaukee Bucks: 127
New York Knicks: 102 - Golden State Warriors: 114
Chicago Bulls: 117 - Cleveland Cavaliers: 139
Minnesota Timberwolves: 126 - Philadelphia 76ers: 112
San Antonio Spurs: 127 - Broolyn Nets: 113
Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Clippers: 117
Los Angeles Lakers: 136 - New Orleans Pelicans: 115

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Anahtar Kelimeler:
NBA LeBron James
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