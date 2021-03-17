LeBron James, NBA'de takım sahibi olmak istiyor

Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James, basketbolda yeteri kadar tecrübesi olduğunu belirterek, "Oyuna verecek çok şeyim var. Bu seviyede kazanmak için ne gerektiğini ve bir işi nasıl yöneteceğimi biliyorum. Amacım kendi NBA takımıma sahip olmak. Bunun er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Fenway Sports Group (FSG) şirketine ortak olduğu yönündeki haberleri de doğrulayan 36 yaşındaki oyuncu, "Ben ve ortağım Maverick Carter, bu şirketin bir parçası olan ilk siyahiler olacağız. Sanırım bu oldukça havalı." değerlendirmesinde bulundu.

FSG'nin bünyesinde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yanı sıra Amerikan Beyzbol Ligi takımı Boston Red Sox bulunuyor.

LeBron James, 2011 yılında da Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini satın almıştı.

