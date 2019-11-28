Lebron James, 33 bin sayı barajını geçti

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 116-104 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Magic'te Evan Fournier 30 sayı, 4 ribaund, Jonathan Isaac 16 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 13. yenilgisi alan Cavaliers'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Colin Sexton 20 sayı, 7 ribaund ve Tristan Thompson 13 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı.
Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 111-102 yenerek üst üste 9. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 13 sayı, 8 ribaund, 1 asistlik performans sergilerken, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Ligdeki 14. yenilgisini alan Atlanta'da ise Jabari Parker'ın 33 sayı ve 14 ribaundluk performansı yetmedi.
Philadelphia 76ers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramnto Kings'i 97-91 mağlup ederek bu sezonki 12. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 16 ribaund ile double-double yaparken, Furkan Korkmaz da 2 sayı, 2 ribaund, 1 asist ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 10. yenilgisini alan Kings'te ise Buddy Hield 22 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile mücadele etti.
Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 114-110 yenerek üst üste 9 toplamda 16. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 9 ribaund ve LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. 12. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Jrue Holiday 29 sayı ve 12 asist, Brandon Ingram 23 sayı ve 10 ribaund ile maçı tamamladı.
Öte yandan Los Angeles Lakers'ta 29 sayı ile oynayan LeBron James, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aştı (33 bin 8). Yıldız basketbolcu en skorer 4. oyuncu konumunda bulunuyor. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve Kobe Bryant (33 bin 643) yer alıyor.
Indiana Pacers: 121 - Utah Jazz: 102
Cleveland Cavaliers: 104 - Orlando Magic: 116
Boston Celtics: 121 - Brooklyn Nets: 110
Philadelphia 76ers: 97 - Sacramento Kings: 91
Charlotte Hornets: 102 - Detroit Pistons: 101
Toronto Raptors: 126 - New York Knicks: 98
Memphis Grizzlies: 119 - Los Angeles Clippers: 121
Milwaukee Bucks: 111 - Atlanta Hawks: 102
Houston Rockets: 117 - Miami Heat: 108
San Antonio Spurs: 101 - Minnesota Timberwolves: 113
Phoenix Suns: 132 - Washington Wizards: 140
New Orleans Pelicans: 110 - Los Angeles Lakers: 114
Portland Trail Blazers: 136 - Oklahoma City Thunder: 119
Golden State Warriors: 104 - Chicago Bulls: 90
(İHA)
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