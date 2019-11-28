Lebron James, 33 bin sayı barajını geçti

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 116-104 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Magic'te Evan Fournier 30 sayı, 4 ribaund, Jonathan Isaac 16 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 13. yenilgisi alan Cavaliers'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Colin Sexton 20 sayı, 7 ribaund ve Tristan Thompson 13 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı.

ERSANLI MİLWAUKEE SERİYE BAĞLADI

Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 111-102 yenerek üst üste 9. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 13 sayı, 8 ribaund, 1 asistlik performans sergilerken, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Ligdeki 14. yenilgisini alan Atlanta'da ise Jabari Parker'ın 33 sayı ve 14 ribaundluk performansı yetmedi.

FURKAN'IN TAKIMI PHİLADELPHİA EVİNDE GALİP

Philadelphia 76ers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramnto Kings'i 97-91 mağlup ederek bu sezonki 12. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 16 ribaund ile double-double yaparken, Furkan Korkmaz da 2 sayı, 2 ribaund, 1 asist ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 10. yenilgisini alan Kings'te ise Buddy Hield 22 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile mücadele etti.