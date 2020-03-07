Lebron James'ten koronavirüs açıklaması

Ünlü basketbolcu basına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "NBA yönetiminin, koronavirüsün yayılması ihtimali üzerine maçların taraftarsız oynanması konusunda takımlara hazırlık yapması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Taraftarsız maça çıkmak? Cevabım basit, hayır." yanıtını verdi.
Basketbolun taraftarsız anlamı olmayacağını vurgulayan Lebron James, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.
Salgın nedeniyle ABD genelinde bugüne kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
(AA)
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