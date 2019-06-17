SPOR

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ın ilk teklifini reddettiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Lecce, yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor. Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun Burak Yılmaz transferini bitirmek için bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

İtalyan ekibi Lecce'nin hedefi olan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Sportitalia sitesi, Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun Burak Yılmaz transferini bitirmek için bugün İstanbul'a geleceğini iddia etti. Lecce'nin Burak Yılmaz transferi için yoğun görüşmeler yaptığı ve İstanbul'da yapılacak görüşme sonrası tecrübeli golcüyle 2 yıllık anlaşmaya varmayı planladığı vurgulandı.

Lecce'nin yetkililerinin, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle Burak Yılmaz'ın transfere evet diyeceğini umdukları ifade edildi.

Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çeken haberde, geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı.

BAŞKAN İTİRAF ETMİŞTİ

Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti. Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim''Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'
Beşiktaş transferi bitirdi!Beşiktaş transferi bitirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş burak yılmaz Mauro Meluso lecce

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme!

'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'

'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş, Azubuike Okechukwu transferini bitiriyor

Beşiktaş transferi bitiriyor!

Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz

'Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz'

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.