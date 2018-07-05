Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte Süper Lig yeni sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in hayatı

Lefter Küçükandonyadis, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Futbolun Ordinaryüsü"nün adı bu sezon Spor Toto Süper Lig sezonuna verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı. Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazanan Lefter Küçükandonyadis'ün hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte merak edilen yönleriyle Lefter Küçükandonyadis'in hayatına dair bilgiler...

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

İstanbul Büyükada'da 25 Aralık 1925 tarihinde doğan Lefter Küçükandonyadis, 2 yıl Taksimspor forması giydikten sonra 1947'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1951-1952 sezonunda İtalya'nın Fiorentina ve 1952-1953 sezonunda Fransa'nın Nice takımlarında oynayan Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılına kadar Sarı-Lacivertli forma altında 615 maçta 423 gol attı. İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol krallığına ulaştı.