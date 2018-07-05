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Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte Süper Lig yeni sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in hayatı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe ve Türkiye'nin unutulmaz efsane futbolcusunun ismi bu sezon Süper Lig'e verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı. Peki Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte ordinaryüs lakablı Lefter Küçükandonyadis'in hayatı...

Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte Süper Lig yeni sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in hayatı

Lefter Küçükandonyadis, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Futbolun Ordinaryüsü"nün adı bu sezon Spor Toto Süper Lig sezonuna verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı. Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazanan Lefter Küçükandonyadis'ün hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte merak edilen yönleriyle Lefter Küçükandonyadis'in hayatına dair bilgiler...

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

İstanbul Büyükada'da 25 Aralık 1925 tarihinde doğan Lefter Küçükandonyadis, 2 yıl Taksimspor forması giydikten sonra 1947'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1951-1952 sezonunda İtalya'nın Fiorentina ve 1952-1953 sezonunda Fransa'nın Nice takımlarında oynayan Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılına kadar Sarı-Lacivertli forma altında 615 maçta 423 gol attı. İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol krallığına ulaştı.

Futboldaki ustalığından ötürü 'Ordinaryüs' lakabıyla anılan Lefter Küçükandonyadis, kariyeri boyunca 832 gol atarak rekor kırdı ve üstün golcülüğü dolayısıyla, "Ver Lefter'e, yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 50. milli maçını oynaması nedeniyle "Altın Şeref Madalyası" ile ödüllendirilen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Lefter Küçükandonyadis, 46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı olmak üzere toplam 50 kez milli formayı giydi. A Milli Takım'da 21 golle en çok gol atan oyuncu unvanını uzun yıllar elinde tuttu, 9 kez de Milli Takım kaptanlığını yaptı. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen efsane oyuncu, turnuvada 2 de gol attı.

Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yaptıktan sonra Yunanistan'ın AEK Egaleo ile Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında antrenör futbolcu olarak görev aldı. Daha sonra ise Samsunspor, Boluspor, Orduspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Uzun yıllar spor yazarlığı yapan ve 3 Mayıs 2009'da Kadıköy'de Kuşdili Parkı'na heykeli dikilen Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak açıklandıSpor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak açıklandı
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