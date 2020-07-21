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Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 21.07.2020 08:41 | Son Güncelleme

İspanya'da 2. Lig'e düşen Leganes'te Javier Aguirre ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

İspanya ekibi Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, görevinden ayrıldı.

Leganes Kulübü, sözleşmesi sona eren 61 yaşındaki çalıştırıcı Aguirre'nin gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

Daha önce Meksika, Japonya ve Mısır Milli Takımı ile İspanya'da Atletico Madrid, Osasuna, Espanyol gibi ekipleri çalıştıran Aguirre, Kasım 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrılmasının ardından Leganes'in başına geçmişti.

Aguirre yönetimindeki Leganes, İspanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 36 puanla 18. sırada tamamlayarak ikinci lige düşmüştü.

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