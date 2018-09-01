Liverpool tam gaz yola devam!

Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda Liverpool'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Sadio Mane, 45. dakikada ise Roberto Firmino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Leicester City, 63. dakikada Rachid Ghezzal'ın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Liverpool'un 72 milyon avro karşılığında transfer ettiği kaleci Alisson'un yenen goldeki büyük hatası, dikkati çekti.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma, Liverpool'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çıktığı 4 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 12'ye çıkardı. Leicester City'nin yeni transferlerinden milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi.



