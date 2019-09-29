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Leicester City 5 - 0 Newcastle United

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 7. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City evinde Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti ve ligde 3. sıraya yükseldi.

Leicester City 5 - 0 Newcastle United

Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, King Power Stadium'da Newcastle United'ı ağırladı.

Leicester City baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini 16'da Ricardo Pereira, 54 ve 64'te Jamie Vardy, 57'de Paul Dummet (kk) ve 90. dakikada Wilfried Ndidi'nin golleriyle 5-0 mağlup ederek Premier Lig'de 3. sıraya yerleşti.

Güçlü rakibine farklı kaybeden Newcastle United'ta Isaac Hayden 43. dakikada kırmızı kart gördü. Premier Lig'de Leicester City 14 puana yükselirken Newcastle United 5 puanda kaldı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
leicester city Newcastle United Çağlar Söyüncü

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