Leicester City 5 - 0 Newcastle United

Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, King Power Stadium'da Newcastle United'ı ağırladı.

Leicester City baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini 16'da Ricardo Pereira, 54 ve 64'te Jamie Vardy, 57'de Paul Dummet (kk) ve 90. dakikada Wilfried Ndidi'nin golleriyle 5-0 mağlup ederek Premier Lig'de 3. sıraya yerleşti.

Güçlü rakibine farklı kaybeden Newcastle United'ta Isaac Hayden 43. dakikada kırmızı kart gördü. Premier Lig'de Leicester City 14 puana yükselirken Newcastle United 5 puanda kaldı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

