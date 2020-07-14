Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

Basın toplantısı düzenleyen Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rogers, sezonu kapatan Çağlar Söyüncü ile görüştüğünü belirterek, "Takımda istemediğimiz türden bir disiplinsizlik yaptı. Sezon boyunca birinci sınıf bir performans sergiledi. Bunu yaparken hırsını yönetmeyi de başardı. Bu tecrübeden ders çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hareketi nedeniyle özür dileyen Çağlar Söyüncü ise "Bu formayı her giydiğimde sorumluluklarımın farkında olmaya çalışıyorum. Yaptığım gereksiz hata nedeniyle taraftarı ve kendimi üzdüğümün farkındayım. Daha da önemlisi, kötü bir örnek olarak gösterilmek, yaşamak istediğim bir deneyim değil. Takım arkadaşlarım ve taraftardan özür dilerim." mesajını yazdı.
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenilen Leicester City'de maçın 67. dakikasında gol sonrası kaleden topu almak isteyen rakibine tekme atan Çağlar Söyüncü, doğrudan kırmızı kart görmüştü.
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Cevap verdi!
İki yıllık imzayı attı
Manoel Messias bilmecesi
Şok istifa! Abdurrahim Albayrak bırakıyor...
Trabzonspor yenilmezlik serilerini bıraktı
Chuba Akpom için görüşmelere başlandı
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
''Çirkin bir maç oynadık''
Kamerun'dan kötü haber!
Dünyaca ünlü teknik adam Cengiz Ünder'i istiyor!
Galatasaray'da kritik toplantı
Serie A'da kulüplerden flaş istek
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Kutlamalar Körfez'i aydınlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum