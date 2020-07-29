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Leicester City'de hedef Vedat Muriqi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu. Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Leicester City'de hedef Vedat Muriqi

Fenerbahçe'de hareketli saatler... Sarı lacivertli takımın yıldız golcüsü Vedat Muriqi için Premier Lig ekibi devreye girdi.

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

(İHA)

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