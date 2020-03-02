Leicester City, Newcastle ve Tottenham'dan Vedat Muriqi için 30 milyon Sterlin

Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, İngilizler'in radarına girdi.

30 MİLYON STERLİN

İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham’ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat’ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

24 MAÇTA 13 GOL ATIP, 5 ASİST YAPTI

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig’de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

(İHA)

