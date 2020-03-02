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Leicester City, Newcastle ve Tottenham'dan Vedat Muriqi için 30 milyon Sterlin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Newcastle United ve Tottenham transfer için gözlerini Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’ye çevirdi. İngiliz basını, takımların Vedat için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıklarını yazdı.

Leicester City, Newcastle ve Tottenham'dan Vedat Muriqi için 30 milyon Sterlin

Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, İngilizler'in radarına girdi.

30 MİLYON STERLİN

İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham’ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat’ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

24 MAÇTA 13 GOL ATIP, 5 ASİST YAPTI

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig’de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi leicester city Newcastle United Tottenham Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu parayı buna kimse vermez, alikoç efendi sansasyon yaparak ortamı yatıştırmaya gtü kurtarmaya çalışıyor, buda ersun gibi milleti saf sanıyor, haydi hepiniz paket...
hemen satalım. kötünün iyisi. avrupa da bize yaramaz eğer avrupaya çıkabilirsek. arkadaş anelka, david, sow gibi golcü değil ki! koşuyor eyvallah ama fenerbahçe için daha iyi golcüler lazım. nerde eski kadrolar ehhh.
artık fb de hep böyle haberler duyacaksınız, şu topçuya bu para bu topçuyu şu istiyor, pazarlama nede olsa KOÇ ürünleri bunlar...
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