Leicester City, Newcastle ve Tottenham'dan Vedat Muriqi için 30 milyon Sterlin

Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, İngilizler'in radarına girdi.
İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham’ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat’ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.
Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig’de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
(İHA)
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