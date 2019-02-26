Leicester City'nin yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Claude Puel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girmişti. Leicester'ın açıklamasına göre takımın yeni teknik direktörü belli oldu.
İngiltere Premier Ligi'nde iyi günler geçirmeyen Leicester City, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.
Leicester City, Premier Lig'de son olarak Liverpool'u çalıştıran Kuzey İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers ile 2022 yılına kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.
46 yaşındaki teknik adam son olarak İskoçya Ligi'nde Celtic'i çalıştırdı.
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