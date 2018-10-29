Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiğini açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Cumartesi günü helipkopter kazası geçiren takım başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nin öldüğünü açıkladı.
Leicester City, 60 yaşındaki Taylandlı başkanın kazanın ardından öldüğünü belirtirken ''Uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü üzülerek belirtiyoruz. Şu an tarif edemeyeceğimiz bir üzüntü yaşıyoruz. Stadyumda anma töreni gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.
Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.
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