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Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiğini açıkladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Leicester City, sahibi olan Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiğini açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Cumartesi günü helipkopter kazası geçiren takım başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nin öldüğünü açıkladı.

Leicester City, 60 yaşındaki Taylandlı başkanın kazanın ardından öldüğünü belirtirken ''Uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü üzülerek belirtiyoruz. Şu an tarif edemeyeceğimiz bir üzüntü yaşıyoruz. Stadyumda anma töreni gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vichai Srivaddhanaprabha leicester city

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