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Leipzig Almanya Kupası'nda finale yükseldi

ALMANYA HABERLERİ  | 24.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 3-1 yenerek Almanya Kupası'nda finale yükseldi.

Leipzig Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Leipzig, Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Volkspark Stadı'nda İkinci Lig takımlarından Hamburg'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig 12. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Hamburg bu gole 24. dakikada Bakery Jatta ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Vasilije Janjicic’in topu kendi kalesine göndermesiyle 2-1 öne geçen Leipzig, 72. dakikada Emil Forsberg ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle tur atlayan Leipzig, Almanya Kupası’nda ilk kez finale adına yazdırdı.

Diğer finalist, Werder Bremen-Bayern Münih arasında yarın oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Kupada final karşılaşması 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
leipzig Hamburg almanya kupası

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