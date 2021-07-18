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Leke Samson James, iddialı konuştu

18.07.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, kırmızı-beyazlı kulüpte güzel şeyler yapacağına inandığını belirtti.

Leke Samson James, iddialı konuştu

Sivasspor'un Suudi Arabistan temsilcisi El Qadisiyah takımından renklerine bağladığı Nijeryalı forvet James, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Bolu kampında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran James, "Burada çok azimli ve istekli insanlar var. Bunu görmek de beni motive ediyor. Gelmeden önce kulüple ilgili çok duyum aldım. Bilgi aldığım insanlar Demir Grup Sivasspor ile ilgili çok güzel yorumda bulundular, iyi şeyler söylediler. Ben de buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

JAMES, TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA İSE ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Bu süreç çok güzel geçti. Menajerim kulüple görüşmeleri yürüttü. Şartlar belirlendikten sonra imza atmak için geldim. Demir Grup Sivasspor çok net bir tavır ortaya koydu. Her şeyi yerine getirecek şekilde davrandı. İstisnasız herkes Sivasspor ile ilgili güzel yorumda bulundu. Sivasspor'da bir aile ortamının olduğunu ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini söylediler. Gördüğüm kadar da bu böyle ilerliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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