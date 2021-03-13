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Lennon: Galatasaray çok büyük takım

13.03.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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Lennon: Galatasaray çok büyük takım

Kayserisporlu futbolcular Kolovetsios ve Lennon, Galatasaray maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Kayserisporlu futbolcular Kolovetsios ve Lennon maçı değerlendirdi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Kolovetsios: "Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. İnanılmaz iyi oyuncuları var. Tekrar ediyorum, o golü atsak ve öne geçsek daha iyi işler yapabilirdik. İlk yarının sonunda golü yedik ve maçı bu şekilde kaybettik" dedi.

Maçın kırılma anının Henrique'nin ilk yarıda kaçırdığı gol olduğunu ifade eden Kolovetsios: "Galatasaray'ın bugün önde basarak başlayacağını biliyorduk. Kazanmak zorundaydılar. Böyle başladılar. Buna göre hazırlandık. Kırılma anı Henrique'nin ilk yarıda kaçırdığı pozisyondu. Atsaydı farklı olurdu." Sonrasında Galatasaray golü buldu ve sonrasında alanlar buldular. Bu alanları değerlendirerek kazandılar" şeklinde konuştu.

Kayserispor'un tecrübeli yıldız futbolcusu Lennon ise, "G.Saray büyük bir takım. Böyle bir takıma nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Büyük takımlar hataları cezalandırır, onlar da bizi cezalandırdı. Beraberliği sağlamak için arkada açıklar verdik ve fark açıldı. G.Saray büyük bir takım ve böyle sonuçlar olabiliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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