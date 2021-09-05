SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Lens, Ljajic ve Douglas Beşiktaş'tan ayrılmadıklarına pişman olacaklar

Lens, Ljajic ve Douglas Beşiktaş'tan ayrılmadıklarına pişman olacaklar

05.09.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımdan ayrılmayı reddeden isimlere ceza gibi antrenman programı hazırlattı. Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer edilen Lens de bu listede yer alıyor...

Lens, Ljajic ve Douglas Beşiktaş'tan ayrılmadıklarına pişman olacaklar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımdan ayrılmayı reddeden; Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic için ceza gibi bir program hazırlattı. PAF takımına gönderilecek oyuncular Sergen Yalçın’ın belirleyeceği bir antrenör nezaretinde çalışmalarına devam edecek. Bu antrenör futbolcularla beraber sabah 09:00’da hazır olacak. 17:00’ye kadar kendilerine eşlik edecek ve idman yaptıracak.

"15 DAKİKA GEÇ BİLE KALSALAR CEZA"

İdmanlar sabah 2, öğleden sonra 2 saat olmak üzere yapılacak. İdmana 15 dakika geç bile gelseler ceza uygulanacak. Eğer idmanlara aldıkları sağlık raporuyla katılmazlarsa raporlar kontrol edilecek. Özel hastaneden alınan raporlar geçerli sayılmayacak. Devlet hastanesinden kurul raporu ile alınan sağlık raporları kabul edilecek.

KURUL RAPORU ALMAZSA, YİNE PARA CEZASI

Eğer raporlar kurul raporu almazsa oyunculardan idmana gelmeleri istenecek. Yoksa yine para cezası kesilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da golbolde altın madalya!Tokyo'da golbolde altın madalya!
Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadıHayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı
'Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi''Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi'
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adem Ljajic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Makinistin yorumu sosyal medyada tepki topladı

Makinistin yorumu sosyal medyada tepki topladı

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.