Lens - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lens, Como'yu 4 Kasım 2026'da Stade Bollaert-Delelis'te konuk ediyor.
İki takım, önemli bir karşılaşma öncesinde buluşuyor. Her iki ekip de galibiyet arzusu taşıyor.
Lens (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 7 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 9. sırada.
Como (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.
Como, son 4 maçından galip geldi.
Lens, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçında 1 galibiyet alırken, toplamda 3 gol atıp 7 gol yedi. Buna karşın Como, 3. maçında 2 galibiyet alarak 10 gol atıp 5 gol yedi. Como ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet elde etti; Hücumdaki etkisi ve savunmadaki sağlamlıkları galibiyet serilerini destekliyor.
Lens kadrosunda Ismaelo Ganiou (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Odsonne Edouard (Sakat - Kasığından Sakat), Jhoanner Chavez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Como kadrosunda Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Trevoh Chalobah (Sakat - Adale Problemi), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Jayden Addai (Sakat - Kas Sakatlığı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jesus Rodriguez (Sakat) ve Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Florian Thauvin. Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Nico Paz.
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