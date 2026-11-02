Lens - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Lens Çarşamba 23:00 Como

Lens, Como'yu 4 Kasım 2026'da Stade Bollaert-Delelis'te konuk ediyor.

İki takım, önemli bir karşılaşma öncesinde buluşuyor. Her iki ekip de galibiyet arzusu taşıyor.

Lig Durumu Lens 9. Fransa Ligue 1 O 9 G 4 B 1 M 4 P 13 16 Attığı Gol 13 Yediği Gol +3 Averaj Como 4. İtalya Serie A Ligi O 10 G 7 B 2 M 1 P 23 18 Attığı Gol 8 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Lens 16 / 13 Como 18 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı L Lens İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 9 – 5 C Como Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 1 / 1 Gol 13 – 7

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 7 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 9. sırada.

Como (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Lens M G G G M tüm kulvarlar Lille 1-0 Lens Fransa Ligue 1 M

Lens 2-1 Paris FC Fransa Ligue 1 G

Club Brugge 3-0 Lens Şampiyonlar Ligi M

Troyes 1-3 Lens Fransa Ligue 1 G

Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi M Como G G G G B tüm kulvarlar Como 1-0 Venezia İtalya Serie A Ligi G

Torino 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G

Como 2-0 Sassuolo İtalya Serie A Ligi G

Como 4-1 Manchester United Şampiyonlar Ligi G

Fiorentina 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G

Como, son 4 maçından galip geldi.

Maç öncesi değerlendirme

Lens, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçında 1 galibiyet alırken, toplamda 3 gol atıp 7 gol yedi. Buna karşın Como, 3. maçında 2 galibiyet alarak 10 gol atıp 5 gol yedi. Como ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet elde etti; Hücumdaki etkisi ve savunmadaki sağlamlıkları galibiyet serilerini destekliyor.

Eksik Oyuncular Lens 6 eksik Ismaelo Ganiou Abdallah Sima Maik Nawrocki Odsonne Edouard Jhoanner Chavez Ilan Jourdren Como 8 eksik Assane Diao Trevoh Chalobah Edoardo Goldaniga Moise Kean Jayden Addai Willy Kambwala Jesus Rodriguez Adrian Lahdo

Lens kadrosunda Ismaelo Ganiou (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Odsonne Edouard (Sakat - Kasığından Sakat), Jhoanner Chavez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Como kadrosunda Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Trevoh Chalobah (Sakat - Adale Problemi), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Jayden Addai (Sakat - Kas Sakatlığı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jesus Rodriguez (Sakat) ve Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Florian Thauvin Lens 4 Gol 7 Asist Thorgan Hazard Lens 1 Gol 1 Asist Ruben Aguilar Lens 1 Gol 1 Asist Matthieu Udol Lens 2 Gol 0 Asist Nico Paz Como 3 Gol 3 Asist Anastasios Douvikas Como 5 Gol 0 Asist Martin Baturina Como 3 Gol 1 Asist Assane Diao Como 2 Gol 1 Asist

Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Florian Thauvin. Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Nico Paz.