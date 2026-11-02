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Lens - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lens ile Como, 4 Kasım 2026'da Stade Bollaert-Delelis'te karşı karşıya geliyor. İki takım da ligdeki son durumlarını ve form grafiklerini merakla sürdürüyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lens - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Lens
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Como
Stadyum: Stade Bollaert-Delelis Yayın: tabii Spor

Lens, Como'yu 4 Kasım 2026'da Stade Bollaert-Delelis'te konuk ediyor.

İki takım, önemli bir karşılaşma öncesinde buluşuyor. Her iki ekip de galibiyet arzusu taşıyor.

Lig Durumu

Lens

9. Fransa Ligue 1
O
9
G
4
B
1
M
4
P
13
16
Attığı Gol
13
Yediği Gol
+3
Averaj

Como

4. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
7
B
2
M
1
P
23
18
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Lens 16 / 13
Como 18 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Lens İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
9 – 5
Como Deplasman
Oynanan Maç
6
G / B / M
4 / 1 / 1
Gol
13 – 7

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 7 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 9. sırada.

Como (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Lens M G G G M

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Lille 1-0 Lens Fransa Ligue 1 M
  • 24.10.2026 Lens 2-1 Paris FC Fransa Ligue 1 G
  • 21.10.2026 Club Brugge 3-0 Lens Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Troyes 1-3 Lens Fransa Ligue 1 G
  • 13.10.2026 Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi M
Como G G G G B

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Como 1-0 Venezia İtalya Serie A Ligi G
  • 27.10.2026 Torino 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G
  • 24.10.2026 Como 2-0 Sassuolo İtalya Serie A Ligi G
  • 21.10.2026 Como 4-1 Manchester United Şampiyonlar Ligi G
  • 18.10.2026 Fiorentina 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G

Como, son 4 maçından galip geldi.

Maç öncesi değerlendirme

Lens, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçında 1 galibiyet alırken, toplamda 3 gol atıp 7 gol yedi. Buna karşın Como, 3. maçında 2 galibiyet alarak 10 gol atıp 5 gol yedi. Como ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet elde etti; Hücumdaki etkisi ve savunmadaki sağlamlıkları galibiyet serilerini destekliyor.

Eksik Oyuncular

Lens

6 eksik
Ismaelo Ganiou Sakat Diz Sakatlığı
Abdallah Sima Sakat Uyluk Sakatlığı
Maik Nawrocki Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Odsonne Edouard Sakat Kasığından Sakat
Jhoanner Chavez Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ilan Jourdren Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Como

8 eksik
Assane Diao Sakat Uyluk Sakatlığı
Trevoh Chalobah Sakat Adale Problemi
Edoardo Goldaniga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Moise Kean Sakat Bacağından Sakat
Jayden Addai Sakat Kas Sakatlığı
Willy Kambwala Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jesus Rodriguez Sakat
Adrian Lahdo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Lens kadrosunda Ismaelo Ganiou (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Odsonne Edouard (Sakat - Kasığından Sakat), Jhoanner Chavez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Como kadrosunda Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Trevoh Chalobah (Sakat - Adale Problemi), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Jayden Addai (Sakat - Kas Sakatlığı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jesus Rodriguez (Sakat) ve Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Florian Thauvin Florian Thauvin Lens 4 Gol 7 Asist
Thorgan Hazard Lens 1 Gol 1 Asist
Ruben Aguilar Ruben Aguilar Lens 1 Gol 1 Asist
Matthieu Udol Matthieu Udol Lens 2 Gol 0 Asist
Nico Paz Como 3 Gol 3 Asist
Anastasios Douvikas Anastasios Douvikas Como 5 Gol 0 Asist
Martin Baturina Martin Baturina Como 3 Gol 1 Asist
Assane Diao Assane Diao Como 2 Gol 1 Asist

Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Florian Thauvin. Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Nico Paz.

Sıkça Sorulan Sorular
Lens - Como maçı ne zaman?

4 Kasım 2026'da.

Lens - Como maçı saat kaçta?

23:00'te.

Lens - Como maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

Lens - Como maçında hangi oyuncular eksik?

Ismaelo Ganiou, Abdallah Sima, Maik Nawrocki, Odsonne Edouard, Assane Diao, Trevoh Chalobah, Moise Kean, Jayden Addai.

Lens ve Como'nun ligde kaç puanı var?

Lens 13 puanla 9. sırada, Como ise 23 puanla 4. sırada.

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