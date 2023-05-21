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  4. Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi 'Killers of the Flower Moon' Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi 'Killers of the Flower Moon' Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı

21.05.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" Fransa'da düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterildi. Festivalin en çok merak edilen filmlerinden olan yapım, 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi 'Killers of the Flower Moon' Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, "Killers of the Flower Moon" filmine büyük ilgi vardı.

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterilen filme ünlüler akın etti.

Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu ve oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone gibi isimlerin yer aldığı film, festival gösteriminin ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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Aldığı tepkiler üzerine mutluluğunu dile getiren yönetmen Scorsese "Sanırım hayatımda hiç böyle bir şey deneyimlemedim" dedi. Yönetmen festivale en son 1985 yılında "After Hours" filmiyle katılmıştı.

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David Grann'in gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanan film, 1920'lerde ABD'de geçiyor.


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Leonardo DiCaprio

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