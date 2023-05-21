Leonardo DiCaprio ile anılıyordu! Irına Shayk iddialı tarzıyla ünlü oyuncunun galasında

Ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio, son olarak meslektaşı ve arkadaşı Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk ile Coachella'da kameralara yansımıştı.

İkilinin arasında romantik bir ilişki olup olmadığı bilinmezken; DiCaprio ve Shayk'ın birlikte vakit geçiriyor olması, akıllarda soru işareti oluşturmuştu.

Son olarak ise ünlü oyuncunun yer aldığı 'Killers of the Flower Moon' filmi Cannes Film Festivali'nde görücüye çıktı. Filme ünlü isimlerden büyük ilgi vardı.

Seksi model Shayk da adı aşk iddialarına karıştığı Leonardo Dicaprio'nun filminin galasında derin dekoltesiyle boy gösterdi.