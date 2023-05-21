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Leonardo DiCaprio ile anılıyordu! Irına Shayk iddialı tarzıyla ünlü oyuncunun galasında

21.05.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste genç modellerle adı anılan dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio'nun filmi Cannes Film Festivali'nde gala yaptı. Galada en dikkat çeken isimlerden biri de son dönemde yakışıklı oyuncu ile anılan model Irina Shayk oldu.

Leonardo DiCaprio ile anılıyordu! Irına Shayk iddialı tarzıyla ünlü oyuncunun galasında

Ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio, son olarak meslektaşı ve arkadaşı Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk ile Coachella'da kameralara yansımıştı.

İkilinin arasında romantik bir ilişki olup olmadığı bilinmezken; DiCaprio ve Shayk'ın birlikte vakit geçiriyor olması, akıllarda soru işareti oluşturmuştu.

Son olarak ise ünlü oyuncunun yer aldığı 'Killers of the Flower Moon' filmi Cannes Film Festivali'nde görücüye çıktı. Filme ünlü isimlerden büyük ilgi vardı.

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Seksi model Shayk da adı aşk iddialarına karıştığı Leonardo Dicaprio'nun filminin galasında derin dekoltesiyle boy gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Irina Shayk

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