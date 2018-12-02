Leonardo Jardim Al Nassr'ın başına geçti!

Giuliano, Ahmed Musa ve Nordin Amrabat'ın formasını giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan sürpriz bir hamle geldi.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, son olarak Monaco'yu çalıştıran Leonardo Jardim ile sözleşme imzalayacak. Başarılı teknik adam Al-Nassr ile sözleşme imzalamak için Riyad'a gitti.

Leonardo Jardim'in adı Phillip Cocu'nun görevinden alınmasının ardından Fenerbahçe ile anılmıştı.

Al Nassr, Suudi Arabistan PRO Lig'de 10 maçta topladığı 25 puanla, 28 puanlı Al Hilal'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

