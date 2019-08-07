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Leonardo Jardim'den Falcao için flaş açıklama!

FRANSA HABERLERİ  | 07.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması geldi.

Leonardo Jardim'den Falcao için flaş açıklama!

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao hakkında ilk kez konuşan Jardim, önemli sözler kullandı. Falcao'nuın kalmasını istediğini söyleyen Jardim, kararın yönetim ile oyuncu arasında olduğunu kaydetti.

''HERKES ONU NE KADAR SEVDİĞİMİ BİLİYOR''

Portekizli teknik adam, ''Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. %200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım.'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo Jardim radamel falcao falcao monaco Galatasaray

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