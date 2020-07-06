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Letonya Ankara Büyükelçisi, SANKON genel merkezini ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.Letonya Devleti Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts SANKON Genel Merkezini ziyaret etti.

Letonya Ankara Büyükelçisi, SANKON genel merkezini ziyaret etti

Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.
Letonya Devleti Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. Büyükelçiyi SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ferudun Cevahiroğlu Peteris Elferts’e yapmış olduğu ziyaret için teşekkür etti.
Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaya hazırız olduklarını ifade eden Cevahiroğlu, “Her iki ülke arasında tarihten gelen köklü bağlar vardır. Büyükelçi Peteris Elferts ve SANKON kuruluşunun girişimleriyle her iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlenecektir’ dedi.
Büyükelçi Peteris Elferts ise SANKON üyelerini Letonya’ya yatırım yapmaya davet etti.

Letonya Ankara Büyükelçisi, SANKON genel merkezini ziyaret etti

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