Letonya Milli Takımı'nın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Letonya'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu açıklandı.

Berker İşleyen

Letonya Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre başantrenör Luca Banchi, 12 kişilik nihai kadroyu belirledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen Kristaps Porzingis'in yer aldığı kadroya Anadolu Efes'ten Rolands Smits ve Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars da dahil edildi.

Şampiyonanın A Grubu'nda bulunan ev sahiplerinden Letonya; Türkiye, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek. Letonya, gruptaki ilk maçında 27 Ağustos Çarşamba günü ay-yıldızlılarla karşılaşacak.

EuroBasket 2025 öncesi Letonya'nın aday kadrosu şöyle:

Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Marcis Steinbergs, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Arturs Zagars, Kristers Zoriks

