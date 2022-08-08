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Letonya, "Rusya'yı terörizmi destekleyen devletler listesine alma" çağrısında bulundu

08.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya, "Rusya'yı terörizmi destekleyen devletler listesine alma" çağrısında bulundu

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rusya'yı terörizmi destekleyen devletler listesine alma çağrısında bulundu.

Canberratimes Gazetesi'nin haberine göre, Rinkevics, Avusturalyalı mevkidaşı Penny Wong ile başkent Kanberra'daki görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İki bakan arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya destek öne çıktı.

Rinkevics, Rusya vatandaşlarının Avrupa'ya girişinin tamamen yasaklanmasının yanı sıra Rusya'yı "terörizmi destekleyen devlet" olarak adlandırmak için yasal zeminin oluşturulmasını teklif etti.

Rusya'yı terörizmi destekleyen devletler listesine almak için yasal zeminin oluşturulmasının Moskova yönetiminin hesap vermesini sağlayabileceğine işaret eden Rinkevics, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslara tümden vize yasağı uygulanmasını teklif edeceğim. Bazıları bunun yanlış olduğunu savunabilir çünkü bazı demokratik geçerlilikler vardır. Savaşı destekleyen Rus toplumuna, Avrupa ya da herhangi bir medeni toplumda istenmediklerini açıkça belirtmeliyiz."

Rinkevics, Rusya'nın saldırılarına devam ettiği ve Ukrayna'ya askeri yardımların artırması gerektiğini vurguladı.

Wong ise Rusya'yı, Ukrayna'ya yönelik eylemleri nedeniyle sorumlu tutmaya kararlı olduklarını kaydetti.

İki dışişleri bakanı, Avustralya-Letonya ilişkisini, AB ticaret anlaşmasının ilerletilmesiyle insan hakları ve egemenliğe karşılıklı saygı konularını da ele aldı.

Söz konusu teklif, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avusturalya'ya Rusya'yı "terörist devlet" olarak adlandırma çağrısının ardından geldi.

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