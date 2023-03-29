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Letonya Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maçı nerede oynanacak?

29.03.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya Türkiye maçı ile ilgili araştırmalar dün oynanan ve rakibin 2-0 üstünlüğüyle sona eren Türkiye Hırvatistan maçı sonrası hız kazandı. Bilindiği üzere A Milliler Euro 2024 elemeleri D grubunda Letonya, Hırvatistan, Ermenistan ve Galler ile mücadele ediyor. Grubu ilk iki sırada tamamlamayı başaran Milli takımlar Euro 2024'e katılmaya hak kazanacak. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maçı nerede oynanacak?

Letonya Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maçı nerede oynanacak?

Letonya Türkiye maçı tarihi merak konusu oldu. A Milli Takımımız Ermenistan maçından 2-1 üstünlükle döndü. A Milliler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la karşılaştı. Maç rakinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Euro 2024 elemeleri D grubu 3. karşılaşması Letonya Türkiye arasında oynanacak. İşte Letonya Türkiye maçı ile ilgili detaylar...

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı 16 Haziran 2023'te saat 21.45'te başlayacak.

Maç, Daugava Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

1- Hırvatistan 4

2- Galler 4

3- Türkiye 3

4- Letonya 0

5- Ermenistan 0


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