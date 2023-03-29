Letonya Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maçı nerede oynanacak?

Letonya Türkiye maçı tarihi merak konusu oldu. A Milli Takımımız Ermenistan maçından 2-1 üstünlükle döndü. A Milliler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la karşılaştı. Maç rakinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Euro 2024 elemeleri D grubu 3. karşılaşması Letonya Türkiye arasında oynanacak. İşte Letonya Türkiye maçı ile ilgili detaylar...
Letonya Türkiye maçı 16 Haziran 2023'te saat 21.45'te başlayacak.
Maç, Daugava Stadyumu'nda oynanacak.
1- Hırvatistan 4
2- Galler 4
3- Türkiye 3
4- Letonya 0
5- Ermenistan 0