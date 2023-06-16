Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar kimdir, nereli, kaç yaşında? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı hakemi Tamas Bognar'ın hayatı

Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar 16 Haziran 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Letonya Türkiye maçı bugün saat 21.45'te başlayacak. Letonya Türkiye maçı, Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. İşte Tamas Bognar hakkında merak edilenler...
Tamas Bognar 18 Kasım 1978 tarihinde Macaristan, Sárvár'da dünyaya geldi.
NB I'de görev alan profesyonel bir futbol hakemi olan Tamas Bognar, 2009'dan beri FIFA kokartlı UEFA birinci kategori hakemidir.
Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.