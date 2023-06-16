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Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar kimdir, nereli, kaç yaşında? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı hakemi Tamas Bognar'ın hayatı

16.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Türkiye A Milli Takımı rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefliyor. Peki, Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı hakemi Tamas Bognar'ın hayatı...

Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar kimdir, nereli, kaç yaşında? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı hakemi Tamas Bognar'ın hayatı

Letonya Türkiye maçının hakemi Tamas Bognar 16 Haziran 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Letonya Türkiye maçı bugün saat 21.45'te başlayacak. Letonya Türkiye maçı, Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. İşte Tamas Bognar hakkında merak edilenler...

LETONYA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ TAMAS BOGNAR KİMDİR?

Tamas Bognar 18 Kasım 1978 tarihinde Macaristan, Sárvár'da dünyaya geldi.

NB I'de görev alan profesyonel bir futbol hakemi olan Tamas Bognar, 2009'dan beri FIFA kokartlı UEFA birinci kategori hakemidir.

TAMAS BOGNAR'IN HAKEMLİK KARİYERİ

  • NB I
    2009 FIFA Kokartlı Hakem

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

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