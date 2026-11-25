Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında RAMS Park'ta karşılaştığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekipte alınan bu sonucun ardından yönetimden futbolculara prim jesti geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SÜRPRİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa karşısında elde edilen galibiyetin ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti. Özbek, karşılaşma öncesinde 700 bin euro olarak belirlenen galibiyet priminin 1 milyon euroya yükseltildiğini takıma duyurdu.

Başkanın bu kararı, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular arasında büyük sevinç yarattı.

İLK ÖDEME CUMA GÜNÜ

Galatasaraylı futbolculara dağıtılacak toplam 1 milyon euroluk primin ödeme takvimi de belli oldu. Buna göre belirlenen tutarın yarısı olan 500 bin euro, cuma günü oyuncuların hesaplarına yatırılacak. Kalan ödemenin ise daha sonraki süreçte yapılması bekleniyor.