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Letonyalı buz hokeyci Kivlenieks, hayatını kaybetti

05.07.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonyalı buz hokeyci Matiss Kivlenieks, parti sırasında yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Letonyalı buz hokeyci Kivlenieks, hayatını kaybetti

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Columbus Blue Jackets'ın kalecisi Matiss Kivlenieks, bir parti sırasında yaşanan havai fişek kazasında hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletinin Novi kentindeki bir evde verilen partide eğlenen Kivlenieks'in, havai fişek mekanizmasının arızalanması nedeniyle yaşadığı panik sırasında jakuziden aceleyle çıkarken düştüğü bildirildi. 24 yaşındaki sporcunun götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

Michigan polisi, Kivlenieks'in jakuziden çıkmaya çalışırken ayağının kaydığı ve kafasını çarptığı bilgisini verdi.

Fakat otopsinin ilk bulgularına göre, Letonyalı milli buz hokeycinin ölümü, etrafa saçılan havai fişeklerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu yaşadığı travmadan kaynaklandı.

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