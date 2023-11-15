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Levent Vadisi sonbaharda göz kamaştırıyor

15.11.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Bin 400 rakımda bulunan vadi büründüğü renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekerken, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki bin 400 rakımda bulunan vadi, büründüğü renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.
Akçadağ ilçe merkezine 15 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği vadi, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünürken ağaçlardaki yansımalarla da kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Özellikle hafta sonlarını huzurlu bir ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Vadi, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaşı buluşturuyor.

Bölgenin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çeken Hartut Mahalle Muhtarı Hüseyin Ünal ile Sakalıuzun Mahalle sakinlerinden Zekeriya Mişe, bölgenin her mevsimde ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, kapsamlı bir tanıtımla vadiyi ziyaret edecek turist popülasyonunda çok fazla artış yaşanabileceğini söyledi.

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