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levigo systems, Kaspersky'nin DACH bölgesindeki en büyük MSP iş ortağı oldu

03.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky MSP ve MSSP Çözümleri Başkanı Mikhail Kolchin: - "MSP iş ortaklarımız, dünya çapındaki müşterilere sunabileceğimiz erişim ve destek için temel teşkil ederken başarımızın hayati bir parçasını oluşturuyor. levigo systems ile çalışarak DACH bölgesindeki binlerce uç noktayı koruduk"

İSTANBUL (AA) - levigo systems, kendi BT ekosistemini korumak için Kaspersky çözümlerini başarıyla test ettikten sonra Kaspersky'nin bölgedeki en büyük MSP iş ortağı oldu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Yönetilen Servis Sağlayıcı (MSP) levigo systems, yedi yıldır sunduğu siber güvenlik tekliflerini Kaspersky ile güçlendirerek Almanya, Avusturya ve İsviçre'den oluşan DACH bölgesinde yaklaşık 3 bin müşteri için uç noktasını korumasını sağladı.

Kaspersky, levigo systems’in makine imalatından otomotiv malzemelerine kadar çeşitli sektörlere dağılmış müşterilerinin zorlu ve karmaşık güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasını ve Kaspersky Endpoint Security for Business ile 3 bin müşteri uç noktasını korumasını sağlıyor.

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) ve Kaspersky Endpoint Detection and Response'un levigo portföyüne eklenmesi, müşterilerin korumasını güçlendirdi ve levigo systems ekibinin yeteneklerini ve bilgilerini geliştirdi.

Kaspersky Endpoint Detection and Response, levigo systems’in tehditleri erken aşamada tanımasını ve ortaya çıkarmasını sağlayarak, saldırı veya hasar oluşmadan önce müdahaleye izin veriyor. Kaspersky Automated Security Awareness Platform, gerçek hayat senaryolarına dayanan hedef belirleme ve pratik çevrimiçi e-öğrenme alıştırmalarını kullanarak levigo systems’in müşterilerine kapsamlı siber güvenlik bilgisi ve çözümleri sağlıyor.

Bu, daha anlamlı değerlendirme ve eyleme geçirilebilir raporlama ve analizlerin yolunu açıyor.

Verilen bilgiye göre, yeni bir lisans modeli, levigo systems için başka bir avantaj daha getirdi.

Kaspersky'nin sunduğu yeni Lisans Yönetimi portalının sunduğu otomatikleştirilmiş ve esnek lisans yönetimi arabirimi sayesinde servis sağlayıcılar, küçük müşterilere dahi rekabetçi fiyatlarla hizmet verebiliyor. MSP ayrıca herhangi bir müşteri için güvenlik ürünlerinin kullanımını hızla artırıp azaltabiliyor.

- "Tüm şirketin Kaspersky ürünlerinin kalitesine yansıyan bir odaklanma ve bağlılık görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen levigo systems Genel Müdürü Vincenzo Biasi, şu bilgileri verdi:

"Sağlam, siber güvenlik odaklı ve dünya çapında itibara sahip bir iş ortağıyla beraber yol almak istedik. Kaspersky, yalnızca siber güvenlik tehdidi koruması ve önlenmesine odaklanıyor. Tüm şirketin Kaspersky ürünlerinin kalitesine yansıyan bir odaklanma ve bağlılık görüyoruz. Yedi yılın ardından iş ortaklığımız başarıyla devam ediyor. Kaspersky müşterilerini her zaman hızlı bir şekilde dinliyor ve yanıt veriyor. Bu çok değerli ve çok takdir ettiğimiz bir şey."

Kaspersky MSP ve MSSP Çözümleri Başkanı Mikhail Kolchin da, "MSP iş ortaklarımız, dünya çapındaki müşterilere sunabileceğimiz erişim ve destek için temel teşkil ederken başarımızın hayati bir parçasını oluşturuyor. levigo systems ile çalışarak DACH bölgesindeki binlerce uç noktayı koruduk. Şirketin portföyünü ve müşterilerine sunduğu hizmetleri genişleterek desteklemeye devam etmekten heyecan duyuyoruz. 2020'de MSP Yılın İş Ortağı olarak levigo systems güçlenmeye devam etti. Birlikte daha nice başarılı yılları sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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