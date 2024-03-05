YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Levrek buğlama ile altın madalyayı aldı

Levrek buğlama ile altın madalyayı aldı

İHA İHA
05.03.2024 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Çevik, üniversite düzeyi aşçılar modern Türk Mutfağı yarışması ana yemek kategorisinde, "Levrek Buğlama" adlı yemeği modern bir şekilde yorumlayarak altın madalya kazandı.

Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki bu başarının, Oğuzhan Çevik’in azmi, özverisi ve uzmanlığıyla birleşerek ortaya çıktığını belirten Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, Oğuzhan Çevik’in bu önemli başarısının, sadece bireysel yeteneklerini değil, aynı zamanda Düzce Üniversitesi’ndeki eğitim kalitesini de yansıttığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Muammer Mesci, “Bu gurur verici başarı vesilesiyle, Oğuzhan Çevik’i içtenlikle tebrik ediyor, gelecekteki kariyerinde de aynı başarı grafiğini sürdürmesini diliyoruz. Öğrencimizle gurur duyuyor, bu tür başarıların devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aç kaldığı için halsiz düşen şahin yeniden kanat çırptıAç kaldığı için halsiz düşen şahin yeniden kanat çırptı
Ramazan davulu meselesinde mermi yiyen muhtar konuştu:Ramazan davulu meselesinde mermi yiyen muhtar konuştu:
İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandıİki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 5 Mart Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:12
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Salı

Ömür eczanesi
Merkez
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Yeni konuralp eczanesi
Merkez
Meltem eczanesi
Akcakoca
Ozan eczanesi
Gumusova
Şifa eczanesi
Yigilca
Eczane hacettepe eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.