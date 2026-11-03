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Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Levski Sofya, Jagiellonia Bialystok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takımın güncel form durumları ve eksik oyuncularla ilgili önemli detayları inceledik.

Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Levski Sofya
Perşembe 20:45
05.11.2026
Jagiellonia Bialystok
Stadyum: Georgi Asparuhov Yayın: tabii Spor

Levski Sofya ile Jagiellonia Bialystok, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Georgi Asparuhov sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Levski Sofya, 2026 UEFA Avrupa Ligi'nde Jagiellonia Bialystok'u konuk ediyor. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Levski Sofya

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Dunav Ruse 0-1 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G
  • 27.10.2026 Arda Kardzhali 1-1 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B
  • 22.10.2026 Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Spartak Pleven 0-2 Levski Sofya Bulgaristan Kupası G
  • 15.10.2026 NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B
Jagiellonia Bialystok

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Wieczysta Krakow 1-3 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa G
  • 28.10.2026 Lechia Gdansk 0-6 Jagiellonia Bialystok Polonya Kupası G
  • 25.10.2026 Jagiellonia Bialystok 1-0 Wisla Plock Polonya Ekstraklasa G
  • 22.10.2026 Jagiellonia Bialystok 0-3 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 KGHM Zaglebie Lubin 1-0 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M

Maç öncesi değerlendirme

Levski Sofya, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formda bir dönem geçiriyor. Jagiellonia Bialystok ise son 5 maçında 3 galibiyet almış durumda ve gol bulma kapasitesi dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Levski Sofya

1 eksik
Mustapha Sangare Yok Statü Gereği

Jagiellonia Bialystok

Bilinen eksik yok

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde.

Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok maçı saat kaçta?

20:45'te.

Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok maçında hangi oyuncular eksik?

Levski Sofya'da Mustapha Sangare eksik.

Levski Sofya ve Jagiellonia Bialystok'un ligde kaç puanı var?

Bu bilgi bulunmamaktadır.

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