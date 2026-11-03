Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Levski Sofya ile Jagiellonia Bialystok, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Georgi Asparuhov sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Levski Sofya, 2026 UEFA Avrupa Ligi'nde Jagiellonia Bialystok'u konuk ediyor. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor.
Levski Sofya, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formda bir dönem geçiriyor. Jagiellonia Bialystok ise son 5 maçında 3 galibiyet almış durumda ve gol bulma kapasitesi dikkat çekiyor.
Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.
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