Levski Sofya - Jagiellonia Bialystok Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Levski Sofya Perşembe 20:45 Jagiellonia Bialystok

Levski Sofya ile Jagiellonia Bialystok, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Georgi Asparuhov sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Levski Sofya, 2026 UEFA Avrupa Ligi'nde Jagiellonia Bialystok'u konuk ediyor. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri Levski Sofya tüm kulvarlar Dunav Ruse 0-1 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Arda Kardzhali 1-1 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi G

Spartak Pleven 0-2 Levski Sofya Bulgaristan Kupası G

NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B Jagiellonia Bialystok tüm kulvarlar Wieczysta Krakow 1-3 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa G

Lechia Gdansk 0-6 Jagiellonia Bialystok Polonya Kupası G

Jagiellonia Bialystok 1-0 Wisla Plock Polonya Ekstraklasa G

Jagiellonia Bialystok 0-3 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi M

KGHM Zaglebie Lubin 1-0 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M

Maç öncesi değerlendirme

Levski Sofya, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formda bir dönem geçiriyor. Jagiellonia Bialystok ise son 5 maçında 3 galibiyet almış durumda ve gol bulma kapasitesi dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Levski Sofya 1 eksik Mustapha Sangare Jagiellonia Bialystok ✓ Bilinen eksik yok

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.