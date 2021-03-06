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Lewandowski, Haaland'a ders verdi; 2-0'dan döndüler!

06.03.2021 22:48 | Son Güncelleme:
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Lewandowski, Haaland'a ders verdi; 2-0'dan döndüler!

Almanya Bundesliga'daki dev derbide Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta Dortmund'u 4-2 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasındaki dev derbide Bayern Münih evinde Dortmund ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan Der Klassiker'i 2-0 geriden gelen Bayern Münih 4-2 kazandı.

Dortmund, 2. ve 9. dakikalarda Norveçli yükselen yıldız adayı Erling Haaland ile 2 farkı yakaladı ancak maçın geri kalanında işler istedikleri gitmedi. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, ikincisi penaltıdan olmak üzere 26, 44 ve 90'da Lewandowski ile 88. dakikada Goretzka'dan geldi.

Bayern Münih böylece, Dortmund'u konuk ettiği son 4 maçta rakip ağlara toplam 19 gol göndermeyi başardı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 2. galibiyetini aldı ve 53 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Dortmund ise 39 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacakken, Dortmund evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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