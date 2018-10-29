Lewis Hamilton 5. kez dünya şampiyonu

Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, başkent Meksiko'nun 4,304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı. "Pole pozisyonu"ndaki Red Bull-TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo, startta önce takım arkadaşı Max Verstappen'e, devamında da Mercedes'ten Lewis Hamilton'a geçildi.

Bu noktadan sonra rahat bir yarış çıkaran Verstappen, bu sezon 2'nci kariyerinin 5. birinciliğine ulaştı. Verstappen'in 17.3 saniye gerisindeki Ferrari'den Sebastian Vettel ikinci, liderden 49.9 saniye sonra finişe gelen bir diğer Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü oldu.

Yarışı 4. sırada bitiren Mercedes'ten pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, Vettel ile arasındaki puan farkı 64'e düşse de son iki ayak öncesi kariyerinin 5. şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 11 Kasım'da yapılacak.

İLK 10

Meksika Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) Sebastian Vettel (Ferrari) Kimi Raikkonen (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Nico Hulkenberg (Renault) Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

PİLOTLAR KLASMANI

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 358 puan Sebastian Vettel (Almanya): 294 Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236 Valtteri Bottas (Finlandiya): 227 Max Verstappen (Hollanda): 216

TAKIMLAR KLASMANI