Lewis Hamilton: İstanbul'da kaybı azaltmam lazım!

Formula 1'de sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'daki ilk günün ardından açıklamalarda bulundu.

Antrenman seansındaki yarış simülasyonlarında Max Verstappen'e 0.6 saniye fark attığı görülen Hamilton, "Fark tam olarak ne kadar bilemeyiz. Ancak, ekstra fark yaratmak için yarına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Fazladan bir şeyler buluyor gibiyiz. Benim de yarışa kadar yapacak çok işim var. En iyi performansımı göstermenin bir yolunu bulacağım." dedi.

FIA'nın izin verdiği 3 motor sınırını geçen ve yeni bir içten yanmalı motora geçtiği için 10 sıra grid cezası almasıyla ilgili konuşan Hamilton, "Kaybı azaltmamız için pole pozisyonunu almam lazım. Ardından yarışta da doğru dengeyi yakalamalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

