Lexus memnuniyet araştırmasında 11 yıldır ilk sırada yer alıyor

İSTANBUL (AA) - AutoIndex araştırmasında 11 yıldır ilk sırada yer alan Lexus, kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus, dikkati çeken tasarıma sahip otomobilleri ve hizmetlerinin yanı sıra araştırmalarda da sorunsuzluğuyla öne çıkıyor.

Marka, yetkili satıcılar, servis ve marka bağlılığı olmak üzere dört kategoride AutoIndex tarafından yapılan memnuniyet araştırmalarına göre, Lexus bir kez daha açık ara kazanan oldu. Lexus, 1000 puan üzerinden 935 puan alarak araştırmada yeni rekor kırdı.

Yıllık olarak Loyalty Group International tarafından yapılan AutoIndex 2022'ye, Norveç'te 13 bin 773 kullanıcı 2018-2021 yıllarında tescillenmiş otomobillerle katıldı ve bir kez daha ülkenin en kapsamlı memnuniyet araştırması gerçekleştirildi.

AutoIndex araştırmasında 11 yıldır ilk sırada yer alan Lexus, kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı. Premium marka, yüksek üretim kalitesini farklılaşan müşteri deneyimiyle tamamlamayı başarıyor. Lexus aynı zamanda otomobilleriyle de Dayanıklılık Ödülü, Güvenli Otomobil ve En İyi Üretici Ödülleri ile de dikkati çekmeye devam ediyor.

